Президент отметил, что обязательно необходимо посмотреть на это предметно.
Президент России Владимир Путин считает необходимым заняться темой гарантий защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам.
На встрече главы государства с руководителями фракций Госдумы лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, которая гарантирует защиту минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам. «По защите минимального дохода от списания — обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», — ответил Путин.
Также президент отреагировал на слова Неверова, который надеется, что предложения единороссов по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», — заверил глава государства.
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