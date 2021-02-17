Держатели пенсионных карт «Открытия», срок действия которых заканчивается с февраля по июнь 2021 года включительно, смогут совершать операции по ним до 1 июля текущего года. Об этом в среду сообщили в банке.

Как уточняется, такая возможность предусмотрена для «пластика» на базе любой платежной системы. Клиенты смогут совершать покупки по картам, в том числе через Интернет, а также снимать наличные во всех банкоматах «Открытия» и банков-партнеров.

Согласно распоряжению Банка России, с 1 июля 2021 все пенсионные выплаты должны зачисляться на карты национальной платежной системы «Мир», напоминают в «Открытии». Таким образом, держателям карт международных платежных систем необходимо либо оформить новый «пластик», либо перевыпустить свои текущие карты на базе ПС «Мир». Произвести эти процедуры можно как в любом отделении банка на территории всей страны, так и онлайн — в дистанционных каналах обслуживания. «Заказать новую карту можно в несколько кликов в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия», а сам «пластик» в удобное время и место клиенту доставит сотрудник банка», — отмечается в релизе.



«Следуя рекомендациям Банка России, мы делаем все возможное, чтобы сделать переход наших клиентов-пенсионеров на карты ПС «Мир» как можно более комфортным и бесшовным, — комментирует управляющий директор управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Алексей Перов. — Пожилые люди наиболее сильно нуждаются в помощи и поддержке банка. На сегодняшний день более 120 тысяч человек получают свою пенсию на карты «Открытия», и все они смогут в привычном режиме продолжить беспрепятственно пользоваться своим «пластиком» до 1 июля, даже если срок его действия истечет в период с февраля по июнь».