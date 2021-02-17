Банк России установил официальные курсы валют на 18 февраля.

Курс доллара вырос на 47,74 копейки, составив 73,7669 рубля (73,2895 рубля на 17 февраля). Курс евро увеличен на 13,68 копейки до 89,0809 рубля (88,9441 рубля на 17 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:44 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,68 рубля (плюс 4 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 88,89 рубля (минус 39 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,55—73,89 рубля за доллар и 88,82—89,3 рубля за евро.