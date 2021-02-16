Объем просроченной задолженности граждан по автокредитам в 2020 году достиг 56 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2019-м на 22,6%, или 10,3 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Динамика просроченной задолженности по программам автокредитования в основном зависела от коронавирусных ограничений, рассказал генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он отметил: в апреле число дефолтных ссуд выросло сразу на 6% при их среднемесячном увеличении ранее на 0,1%. Подобный темп продолжался до конца августа и достиг 15-процентного роста месяц к месяцу, что стало следствием окончания части предоставленных каникул, пояснил эксперт.

Пик неплатежей по автокредитам, по данным бюро, пришелся на август 2020-го и составил 58,3 млрд рублей, увеличиваясь с апреля в диапазоне 2,2–2,8 млрд рублей ежемесячно. Осенью уровень долга в этом сегменте колебался в пределах 57 млрд рублей, а в ноябре резко сократился на 1 млрд рублей. В 2021-м динамика по числу дефолтных кредитов будет минимальной с последующим восстановлением всего авторынка и кредитования в этом направлении, что должно привести к увеличению объема портфеля таких кредитов, резюмировал Лагуткин.

Как отметили в банках, рост не погашенных в срок платежей по автокредитам отмечался с марта по май, но уже с осени ситуация с задолженностью граждан нормализовалась и вернулась к докризисному уровню. Меры господдержки и собственные программы банков по реструктуризации помогли клиентам справиться с трудностями. В банках в 2021 году ожидают стабилизации ситуации на рынке автокредитования и возврата к показателям 2019-го в части взыскания просрочки.

По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, просроченную задолженность всегда стоит оценивать в привязке к самому портфелю. Ее доля на сегодня составляет порядка 6%, что соответствует приемлемому уровню, поэтому говорить о кризисе платежей на этом рынке пока рано. По его словам, рост показателя продолжится, но темпы замедлятся и по итогам года просрочка в этом сегменте достигнет порядка 64 млрд рублей.

Как сообщил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. С его точки зрения, несмотря на серьезное увеличение доли просрочки за год, а также отклоненных заявок, рост неплатежей на 10 млрд рублей критичным и вызывающим опасения назвать нельзя. По словам Бородулина, в нынешнем году при ожидаемом росте авторынка до 10% за счет эффекта низкой базы 2020-го, вероятно, схожую динамику покажет и сектор автокредитования. Однако стремительного роста ожидать не приходится.