Минфин России на аукционе в среду, 17 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года. Размещенный объем выпуска составил 42,235 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 86,392 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,26% от номинала, средневзвешенная цена — 95,3724% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,63% годовых.