Минфин России на аукционе в среду, 17 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года. Размещенный объем выпуска составил 39,254 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 72,401 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,895% от номинала, средневзвешенная цена — 91,9777% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,12% годовых.