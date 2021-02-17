Минфин России опубликовал разъяснения по нормам соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран в части условий, которым должны соответствовать публичные компании для применения льготной ставки по дивидендным и процентным выплатам в их пользу.

Как напоминают в ведомстве, в прошлом году были пересмотрены соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и рядом стран — Кипром, Мальтой и Люксембургом — в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. При этом новыми соглашениями определен перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в размере 5%. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний.

«Положениями соглашений установлено, что ставка 5% распространяется на выплаты доходов в виде дивидендов и процентов российскими организациями в адрес публичных компаний из договаривающихся стран при выполнении ряда условий — компании, имеющие фактическое право на доход, акции которых котируются на зарегистрированной фондовой бирже с минимальной 15-процентной долей акций в свободном обращении, и владеющие в течение года не менее чем 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы», — отмечается в сообщении Минфина.

Касательно условия об обращении акций таких компаний на зарегистрированной фондовой бирже уточняется, что исходя из положений соглашений с Кипром, Люксембургом и Мальтой термин «зарегистрированная фондовая биржа» означает любую фондовую биржу, учрежденную и регулируемую в качестве таковой законодательством любой из договаривающихся стран, то есть России или государства — партнера по соглашению.

При этом терминологией соглашений с Кипром и Люксембургом определено, что для получения льготы по доходам в виде дивидендов обращаться на бирже могут как акции компании, так и депозитарные расписки по ним, тогда как в отношении доходов в виде процентов пониженная ставка применяется при условии обращения на бирже исключительно акций.

Что касается российско-мальтийской конвенции, то ее терминология не позволяет применять пятипроцентную ставку налога при выплате как дивидендов, так и процентов публичным компаниям, у которых в свободном обращении находятся депозитарные расписки, а не акции.



«После внесения изменений в налоговые соглашения со странами у бизнеса возникли вопросы о применении новых положений, в частности о возможности применения льготной ставки 5% при выплате дивидендов и процентов публичным компаниям. Мы детально проанализировали этот вопрос, после чего пришли к выводу, что положения соглашений с Кипром и Люксембургом допускают применение пониженных ставок налога у источника в отношении выплаты дивидендов компаниям, у которых на бирже торгуются как акции, так и депозитарные расписки по ним. Однако при выплате процентов, исходя из норм соглашений с Кипром и Люксембугом, такой подход неприменим — в этом случае допускается свободное обращение только акций», — резюмировал статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов.