Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним потребителю

Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора — физлица.

Законопроект также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.