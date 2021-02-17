В России за год выросла доля россиян, у которых есть сбережения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие» в январе. Мужчины сберегают деньги чаще женщин, а зумеры и пенсионеры — чаще представителей других поколений.

О наличии сбережений сказали 40% респондентов — чуть больше, чем во время аналогичного опроса, проведенного в феврале прошлого года (36%). Основной источник сбережений большинства респондентов — зарплата (с нее откладывают деньги 63% россиян). Каждый седьмой (15%) откладывает деньги с подработок, 13% — с нерегулярного точечного дохода (продажа имущества, материальная помощь и так далее).

Респонденты, которые в 2020 году получили новогоднюю премию, говорили о наличии сбережений чаще тех, кто ее не получил. Из числа респондентов, сообщивших о наличии премии, сбережения есть у 47,5%. Из числа опрошенных, не получивших премию, сбережения есть у 36,5%.

Мужчины копят деньги чаще женщин (на вопрос о наличии сбережений ответили утвердительно 42% опрошенных мужчин и 38% опрошенных женщин).



Молодежь и граждане пенсионного возраста копят чаще представителей других возрастных категорий (54% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 44% в возрасте от 61 года до 75 лет против 38% опрошенных в возрасте от 25 до 44 лет и 37% респондентов от 45 до 60 лет).