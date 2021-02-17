Известный американский инвестор, глава Rogers Holdings Джим Роджерс назвал активы России и Японии самыми перспективными для покупки. По его словам, Россия выиграет от роста цен на нефть и развития сельского хозяйства, пишет РБК .

Издание ссылается на интервью Роджерса газете India Economic Times. В нем он, в частности, посоветовал не покупать американские акции, так как рынок сейчас находится на исторических максимумах. «Я не покупаю Америку, Америка на пике популярности», — заявил Роджерс.

Сейчас на фондовых биржах надувается пузырь, считает инвестор. «Пока у нас нет полноценных пузырей, кроме облигаций, облигации везде — это полноценный пузырь», — говорит он.

Если сейчас выбирать страну для покупки активов, то, по мнению главы Rogers Holdings, наиболее перспективными выглядят Япония и Россия. Оба рынка по-прежнему не до конца восстановились после падения, но в них будет вложено много денег, потому что они дешевы. Роджерс также отметил, что сейчас у него нет вложений в Индию, потому что там рынки находятся на исторически максимальных уровнях.

Наиболее перспективными, по мнению инвестора, сейчас выглядят вложения в сельское хозяйство. В частности, Роджерс выбрал для вложений сельскохозяйственный индекс RJA на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По его прогнозам, цены на продукты питания, топливо и почти все сырьевые товары будут гораздо более высокими, чем сейчас. Товарные рынки по-прежнему очень дешевы, в частности, цены на серебро находятся на 45% ниже исторического максимума. Цены на нефть находятся на самых высоких значениях за последний год, при этом добыча нефти и запасы нефти сокращаются. «В конце концов, я покупаю Россию, потому что Россия выглядит недооцененной, а в России много нефти и много сельского хозяйства», — сообщил инвестор.



В августе прошлого года Джим Роджерс рассказал об инвестициях в российские активы. В его портфель вошли акции «Аэрофлота», «Фосагро», ресторанного оператора «Росинтер», QIWI, акции одной транспортной компании, а также одной сельскохозяйственной компании, бумаги которой не обращаются на бирже.