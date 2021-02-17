В Госдуме прошли третье, окончательное чтение поправки в Трудовой кодекс, которые расширяют право многодетных родителей на получение в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, преимущественное право на отпуск распространится на работников как минимум с тремя детьми до 18 лет при условии, что младшему не больше 14 лет. В настоящее время это касается только многодетных работников, чьи дети не старше 12 лет.



По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, «такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе».