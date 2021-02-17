Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий усиление административной ответственности кредитных организаций за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Штрафы для должностных лиц кредитных организаций составят от 20 тыс. рублей до 200 тыс. рублей (в настоящее время от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей). Для юридических лиц штрафы составят от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (в настоящее время от 20 тыс. рублей до 200 тыс. рублей). В качестве альтернативы возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Одновременно предложено наделить должностных лиц ФССП полномочием по рассмотрению дел о соответствующих административных правонарушениях.

Законопроект инициирован правительством. Сейчас запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство. Также вне зависимости от наличия согласия должника запрещено раскрывать сведения о нем, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в Интернете или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщать по месту работы должника.