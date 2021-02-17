Федеральная налоговая служба России в 2020 году собрала в бюджеты всех уровней более 28 трлн рублей. Как передает ТАСС, такую информацию по итогам заседания расширенной коллегии приводит пресс-служба ФНС со ссылкой на слова министра финансов РФ Антона Силуанова.

«Те задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 триллионов рублей было собрано в бюджеты всех уровней. В этот сложный период ФНС России обеспечила создание блокчейн-платформы для поддержки бизнеса — льготного кредитования. Система ЕГР ЗАГС позволила оперативно оказать материальную поддержку семьям с детьми. Также была создана цифровая платформа сбора и анализа данных по налоговым расходам, отменены неэффективные льготы. Работа ККТ дала возможность формировать массив статистической информации в режиме реального времени. При подготовке управленческих решений эти данные Налоговой службы как никогда востребованы», — отметил Силуанов.

По данным ФНС, поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году снизились на 7,6%, до 21 трлн рублей. «2020 год не только изменил привычную жизнь, но и повлиял на налоговые поступления. В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет — 10,98 трлн рублей (минус 12,9%), в консолидированные бюджеты субъектов — 10,03 трлн рублей (минус 0,9%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без учета НДПИ поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей и увеличились на 2,6%, в том числе за счет эффективности налогового администрирования. Поступление НДС составило 4,27 трлн рублей (плюс 0,3% относительно 2019 года), налога на прибыль — 4,02 трлн рублей (минус 11,6%), НДФЛ — 4,25 трлн рублей (плюс 7,5%).

В ФНС подчеркивают, что прирост поступления НДФЛ на 4 процентных пункта превышает темп роста фонда заработной платы. «В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн рублей, что на 2,3% больше уровня 2019 года», — отмечается в сообщении.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, достичь таких результатов, несмотря на сложный в экономическом плане год, удалось в первую очередь благодаря аналитическим инструментам и системам контроля службы.



Также сообщается, что количество выездных налоговых проверок в 2020 году снизилось на треть — до 6 тыс., при этом такие проверки дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд рублей.