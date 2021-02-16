Биткоин торгуется в среду выше отметки в 51 тыс. долларов за монету, свидетельствуют данные торгов площадки Сoinmarketcap. Так, по состоянию на 11:07 мск он стоил 51 113 долларов за криптомонету.

Накануне биткоин превысил отметку в 50 тыс. долларов.

Как отметил ранее глава ВТБ Андрей Костин, розничные инвесторы могут уйти в биткоины при сужении выбора на российском рынке ценных бума. По его мнению, нужно постепенно расширять линейку доступных для инвестирования инструментов.