Центробанк РФ пересмотрит порядок учета госгарантий при расчете нормативов и резервов. Как поясняется в сообщении регулятора, новая методика расширит возможности использования государственных гарантий Российской Федерации для снижения кредитного риска при расчете обязательных нормативов, когда речь идет о рублевых требованиях, непосредственно обеспеченных рублевыми госгарантиями.

В частности, для этого могут быть использованы госгарантии с более широким перечнем предусмотренных в них оснований для неисполнения гарантом своих обязательств. При этом вводится дифференцированная система — с такими гарантиями (в зависимости от оснований для неисполнения обязательств гарантом) к рублевым требованиям будут применяться коэффициенты от 0% до 20% вместо одного фиксированного коэффициента риска 0%, действующего в настоящее время.

Для формирования резервов на возможные потери государственные гарантии будут распределены по категориям качества обеспечения исходя из уровня риска гарантий в зависимости от содержащихся в них условий.

Кроме того, ЦБ планирует пересмотреть введенную ранее временную льготу по неприменению повышенного коэффициента риска 150% к вложениям банков в бессрочные субординированные облигации нефинансовых организаций. Это решение принимается для укрепления финансовой устойчивости банковского сектора.



Такие субординированные облигации по своей экономической сути существенно ближе к инструментам капитала, чем к долговым инструментам. Планируется, что повышенный коэффициент риска не будет применяться до 30 июня 2025 года только по вложениям банков в бессрочные облигации, выпуск которых зарегистрирован Банком России до 1 июля 2021 года.