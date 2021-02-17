Большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов , поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан, а новый транш пока не поступил, сообщили ТАСС в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

«Сейчас нам сообщают дилеры, что уже большинство банков приостановили выдачу кредитов по программам кредитования с государственным субсидированием. Лимит ранее направленных средств практически исчерпан, а новый транш финансирования, выделение которого уже анонсировано правительством, ожидаем в ближайшее время», — сказали в ассоциации.

В Русфинанс Банке ТАСС подтвердили приостановку выдачи льготных автокредитов из-за израсходования денежного лимита соответствующих госпрограмм. «Решение о запуске или приостановке действия госпрограммы льготного автокредитования принимается на уровне правительства Российской Федерации, оно не зависит от банков — участников этой социальной инициативы. Русфинанс Банк в качестве партнера выступает как финансовый провайдер скидки, которую получают клиенты при покупке автомобилей в кредит по госпрограмме. Банки участвуют в конкурсе, и им выделяются фиксированные бюджеты для возмещения скидок. На данный момент запрошенный Русфинанс Банком лимит израсходован и действие программы приостановлено», — прокомментировал ситуацию директор департамента розничного автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

В пресс-службах СберБанка и Росгосстрах Банка отказались от комментариев. Информагентство также направило запросы в ВТБ, «Открытие» и Газпромбанк.

Ранее в Минпромторге РФ сообщали, что в 2021 году на льготное автокредитование выделено почти 9 млрд рублей.

Как передал ТАСС в среду через пресс-службу глава министерства Денис Мантуров, Минпромторг прорабатывает возможность дополнительного финансирования программ льготного автокредитования в связи с их эффективностью и популярностью у граждан.



«На реализацию программы льготного автокредитования в этом году уже выделено почти 8,9 миллиарда рублей. С учетом эффективности и популярности программы у наших граждан в настоящее время прорабатывается вопрос о выделении дополнительного финансирования на программу», — сказал министр.