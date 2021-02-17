АКРА отозвало кредитный рейтинг банка «Возрождение» в связи с окончанием срока действия договора, говорится в релизе агентства.

«Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в связи с окончанием срока действия договора отзывает ранее присвоенный банку «Возрождение» (ПАО) кредитный рейтинг на уровне «А(RU)», прогноз — «стабильный», без одновременного его подтверждения (по причине отсутствия актуальной информации о финансовом положении банка «Возрождение» (ПАО)», — сказано в сообщении.

Впервые кредитный рейтинг банка «Возрождение» был опубликован АКРА 29 мая 2018 года.