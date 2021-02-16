📰 Введение ответственности для инвесторов в портовую инфраструктуру в текущей редакции законопроекта грозит государству потерей вложений в объеме 376 млрд рублей до 2030 года, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Института проблем естественных монополий. Общие планы по развитию перевалочных мощностей могут сократиться на 247,5 млн тонн. Эксперты считают необходимым скорректировать обязательства для бизнеса по финансовому обеспечению, соразмерному вкладу государства, а также ввести для него зеркальную ответственность. Против законопроекта неоднократно высказывался бизнес, Ассоциация морских торговых портов и РСПП. При масштабных разногласиях принятие законопроекта может серьезно затянуться.

📰 Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть, пишет РБК . Так, цены на картофель и морковь в магазинах за год выросли на 40 и 34%. В первом случае виноваты погода и плохой урожай, во втором — сокращение объема посадок из-за профицита 2019 года. «Существенный рост» отпускных цен у поставщиков подтверждает представитель X5 Retail Group, в чьих магазинах представлен в основном картофель российских производителей. Сеть «Лента», как сообщили в ее пресс-службе, закупает российский картофель на торгах, а цены там повышались. Традиционный сезонный тренд на «умеренное повышение цен» на плодоовощную продукцию в настоящее время подтверждает и представитель Минсельхоза.

📰 Резкий взлет популярности закрытой социальной сети Clubhouse уже стала причиной роста мошенничеств, пишет «Коммерсант» . Об говорят эксперты по кибербезопасности. В сервисах бесплатных объявлений «Авито» и «Юла» появились в продаже предложения с приглашениями в Clubhouse по цене от 200 рублей до 10 тыс. рублей, которые могут быть фальшивыми, а в магазине операционной системы Android — подделки под приложение Clubhouse. Последние могут стать источником вредоносного программного обеспечения и собирать информацию с устройства пользователя, предупреждают эксперты. Они опасаются, что Clubhouse может быть источником и более серьезных проблем, поставляя мошенникам аудиоматериал для создания речевых профилей.

📰 В Москве планируют ограничить рост плотности застройки, пишут «Известия» . Это следует из проекта стратегии развития стройотрасли до 2035 года. Для этого в том числе нужно развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, создавать за пределами города современные рабочие места. Реализовать план хотят за счет, например, ограничения этажности застройки. В столице уже запрещали возводить дома выше 75 м в 2012 году, но сейчас 15% сдающихся объектов выше 100 м, говорят эксперты. Также планируется оценить возможности инфраструктуры и развивать скоростные магистрали и автодорожную сеть.

📰 Приток средств населения в ценные бумаги нерезидентов вдвое превысил отток валютных средств с вкладов и счетов в российских банках, пишет «Коммерсант» . Как следует из данных ЦБ, чистый приток средств физлиц в иностранные акции и облигации составил 638 млрд рублей в 2020 году, что более чем вдвое превышает объем оттока средств с валютных счетов и вкладов физических лиц в российских банках (304 млрд рублей). Это ведет к повышенному спросу населения на валюту. Эксперты отмечают, что валютные средства продолжат постепенно уходить из банков и даже возможное повышение ставок по депозитам не остановит от миграции розничных инвесторов на фондовый рынок.