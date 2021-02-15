Депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома. Соответствующее обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина направил депутат Василий Власов, сообщает RT.

В своем обращении депутат отметил, что разработка мер поддержки индивидуального строительства — одна из задач, поставленных президентом России. В настоящее время в качестве пилотного проекта действует программа льготной ипотеки для семей, в которых один из родителей моложе 36 лет и есть ребенок не старше 19 лет.

Однако, по словам Власова, наличие одной-единственной программы с существенными ограничениями круга субъектов не является достаточным, чтобы полностью удовлетворить спрос на рынке или стимулировать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Считаю целесообразным расширить круг возможных субъектов — получателей льготной ипотеки по ИЖС и сделать её доступной для всех граждан. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и проанализировать возможность ее реализации», — говорится в тексте обращения.

Для граждан, которые хотят построить частный дом именно в сельской местности, в настоящее время действует программа «Сельская ипотека», позволяющая взять кредит со ставкой 3%.