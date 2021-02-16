Курс биткоина в ходе торговой сессии рос на 5,65% и на пике достигал 50 645 долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки на 15:32 мск.

Курс криптовалюты обновил исторический максимум, следует из материала.

По данным на 15:46 мск, курс биткоина замедлил рост до 3,4% и находился на уровне 49 565 долларов.

На момент публикации настоящей заметки максимумом за последние сутки и историческим максимумом по курсу биткоина значится на сайте coindesk.com уже показатель в 50 584,85 доллара. Курс по состоянию на 17:00 мск — 48 895,8 доллара (прим. Банки.ру).

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Криптовалюту может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.



Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже «добыта».