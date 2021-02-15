Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки 30 млрд долларов, пишет Forbes , уточняя, что это абсолютный рекорд для российского списка миллиардеров.

Состояние увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля» — на 19:15 мск 15 февраля они торговались на уровне 26 290 рублей за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24,866 тыс. рублей, а 30 декабря — 23,682 тыс. рублей. Рост акций «Норильского никеля» объясняется тем, что корзина металлов торгуется по-прежнему на максимумах за пять лет: медь 8,4 тыс. долларов за тонну, никель 18,7 тыс. долларов за тонну, палладий 2,47 тыс. долларов за унцию, а платина поднялась до уровня 1,3 тыс. долларов за унцию.

На рост акций «Норникеля» не смогло повлиять недавнее решение суда, обязавшего компанию выплатить 146 млрд рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде из-за разлива топлива в Норильске. По словам старшего директора — руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, инвесторы проигнорировали решение суда потому, что деньги на компенсацию всей суммы ущерба зарезервированы в бюджете компании, и даже если решение не будет изменено, оно не должно отразиться на дивидендах.

В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит 28,5 млрд долларов. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 26 млрд долларов.