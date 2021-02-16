Среди российских регионов по качеству жизни по-прежнему лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а последние позиции занимают Тува, Забайкальский край и Карачаево-Черкесия. Таковы данные агентства «РИА Рейтинг» , составившего по заказу РИА Новости соответствующий рейтинг за 2020 год.

При составлении рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Самый высокий рейтинговый балл — у Москвы: 82,16 (возможный минимум — 1, возможный максимум — 100). У Санкт-Петербурга он составляет 80,63, у Московской области — 76,07. «Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга», — отмечают аналитики.

В первую десятку также входят Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Калининградская область. По сравнению с предыдущим рейтингом состав перовой десятки не изменился. Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40% суммарного валового регионального продукта субъектов РФ, оборота розничной торговли РФ, инвестиций в основной капитал.

Состав замыкающей десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не изменился. Общими факторами, влияющими на состав последней десятки в рейтинге, являются невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам населения и высокий уровень безработицы. Последние места занимают (в порядке снижения рейтингового балла) Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия, Забайкальский край, Тува (она на последнем месте). В рейтинге-2019 большинство этих регионов также входили в последнюю десятку. Исключением является только Кабардино-Балкария, которая в предыдущем рейтинге занимала 75-е место (сейчас — 77-е). Покинула последнюю десятку Северная Осетия, которая поднялась на шесть позиций и в текущем рейтинге занимает 70-е место. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки составляет менее 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

Сводный балл в текущем рейтинге вырос у 40 регионов, а снизился — у 45. При этом у большинства регионов рейтинговые баллы изменились незначительно, а следовательно, показатели, характеризующие качество жизни, в большинстве регионов существенно не изменились. Более чем на 2 пункта рейтинговый балл изменился только у девяти регионов, из которых у пяти зафиксирована позитивная динамика. Медианное значение рейтингового балла всех регионов в рейтинге-2020 составило 45,774, что на 0,395 ниже медианного значения в предыдущем рейтинге.



Распределение регионов в рейтинге также не претерпело существенных изменений по сравнению с предыдущим годом. При этом в свежем рейтинге на восемь мест улучшили свои позиции Сахалинская область, которая переместилась с 34-го на 26-е место, Иркутская область (с 63-го на 55-е) и Дагестан (с 64-го на 56-е). На восемь мест ухудшили свои позиции Красноярский край и Удмуртия.