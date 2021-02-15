Альфа-Банк планирует стать собственником сервиса для оплаты чаевых банковской картой «Нетмонет», сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близких к банку. Сумма сделки неизвестна. Представитель пресс-службы банка Елена Резниченко комментировать возможную сделку отказалась, но отметила, что банк «постоянно ищет новых партнеров, особенно среди финтехов, чтобы предоставлять клиентам лучшие на рынке инновационные сервисы». Совладелец «Нетмонет» Георгий Высоцкий сообщил, что сервис «готовится к инвестиционной сделке» и планирует закрыть ее до конца февраля.

Сервис «Нетмонет» был запущен в середине 2019 года. Товарный знак «Нетмонет», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Системы благодарности».

Как заявил представитель управляющей компании Fort Ross Ventures Денис Ефремов, при условии, что к сегодняшнему дню «Нетмонет» обслуживает 1–1,3 тыс. ресторанов, оборот сервиса за 2020 год может составлять 90–180 млн рублей, а оценка бизнеса — 4–8 млн долларов. Управляющий партнер венчурного фонда The Untitled Ventures Константин Синюшин полагает, что средняя стоимость «Нетмонет» составляет 120 млн рублей. Он отметил, что точную оценку дать сложно, поскольку динамика роста сервиса неизвестна.

Ефремов отмечает, что итоговая оценка, скорее всего, будет определяться ожидаемыми результатами бизнеса в 2021 году. По его словам, оплаты чаевых онлайн — перспективный сегмент. Сейчас на этом рынке, помимо «Нетмонет», существуют проекты «Чаевые картой просто» и CloudTips — его запустил «Тинькофф» в конце 2019 года. Конкуренцию между ними пока сложно оценить, но возможности для будущего роста и место для нескольких игроков на рынке еще есть, утверждает Ефремов.

Покупка «Нетмонет» одновременно станет дополнительным преимуществом эквайринга Альфа-Банка и позволит получить долю в сегменте, который до текущего момента не приносил деньги банкам, поскольку люди давали чаевые в наличной форме, пояснил Ефремов. Но Синюшин не согласен с тем, что банк сможет заработать на самих чаевых. По его словам, «покупка «Нетмонет» — просто удобный способ для Альфа-Банка затянуть аудиторию к себе».