Потребительские расходы россиян на прошедшей неделе (с 8 по 14 февраля) выросли на 1,8% в годовом выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос домохозяйств остается вблизи максимальных с начала пандемии уровней, отмечают эксперты аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.



По данным «СберИндекса» , Непродовольственная розница, включая онлайн-сегмент, продолжает расти темпами, близкими к двузначным (+8,6% в годовом выражении).

Отмечается, что с середины января, то есть после «длинных праздников», изменений в структуре расходов с каждой неделей становится меньше.

Спрос в секторе услуг стагнирует (минус 16,6% в годовом выражении). По всей видимости, можно говорить об устойчивом изменении потребительского поведения как результате пандемии.

Количество активных торговых точек также стабилизировалось. Как и неделей раньше, оно на 4,6% выше уровней прошлого февраля.

Категория «Контрактные услуги» — по-прежнему самая растущая среди трат россиян с 8 по 14 февраля (+39,8%), на втором и третьем местах в «зеленой зоне» — расходы на компьютеры и программное обеспечение (+22,6%), а также одежду и обувь (+22,1%). Хотя траты на авиабилеты — в «красной зоне»(минус 57,6%), с 1 по 7 февраля падение было значительно глубже, таким образом в этой категории недельный рост составил 17,7 п. п. Категория «Ювелирные изделия» показала динамику +10,1% на неделе, закончившейся Днём всех влюблённых, а ещё неделей ранее её «результат» был лишь +0,2%.