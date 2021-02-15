СберБанк поддерживает идею льготной ипотеки для семей с детьми, будет участвовать в выработке решений, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе пресс-конференции.

«Различные льготные программы для семей с детьми и молодых специалистов — я считаю, что эти программы должны существовать, они есть и региональные, и федеральные, и мы поддерживаем саму инициативу по продолжению такого рода программ. Министр финансов и наш председатель наблюдательного совета сказал, что у нас, скорее всего, будет принята программа поддержки, поэтому мы здесь даже не обсуждаем, будем участвовать в выработке решения и реализации этих решений, мы их всячески поддерживаем», — сказал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил Кабмину и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021—2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми.