Глава СберБанка Герман Греф допустил возможность покупки другого игрока на рынке пенсионного страхования. Такое заявление он сделал на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Будем привлекать новых клиентов и через портал, и напрямую, через наш НПФ. И мы смотрим на всяческие другие возможности, в том числе возможности неорганического роста», — отметил Греф, говоря о планах банка по привлечению новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию.

Он добавил, что сейчас СберБанк готовит новые продукты для пенсионеров, а также для квалифицированных инвесторов. «Мы в том числе обсуждали два новых инструмента, которые сейчас находятся на рассмотрении правительства. Если правительство примет их для пенсионеров, нам кажется, это очень сильно поможет людям для накопления денег на достойную пенсию», — сказал Греф.

По итогам 2019 года совокупные активы под управлением НПФ СберБанка составили 679 млрд рублей. Общее количество клиентов, доверивших фонду управление своими пенсионными средствами, превысило 10 млн человек. В 2019 году фонд выплатил клиентам более 3,4 млрд рублей по договорам обязательного пенсионного страхования и 1,85 млрд рублей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.



Активы фонда за девять месяцев 2020 года увеличились на 4% и на 30 сентября составили 708 млрд рублей. НПФ Сбербанка также выплатил клиентам более 7 млрд рублей, из них свыше 5 млрд рублей по обязательному пенсионному страхованию и 1,9 млрд рублей по негосударственному пенсионному обеспечению.