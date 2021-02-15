Российские работодатели в последние годы урезают компенсационные пакеты для своих сотрудников — все основные виды льгот для персонала стали предоставляться реже, говорится в исследовании SuperJob. Больше всего льгот для персонала сохранили банки и IT-компании. Топ-5 наиболее популярных составляющих компенсационных пакетов: обучение за счет компании (47%), корпоративные мероприятия (43%), подарки к праздничным датам (39%), оплата мобильной связи (33%) и возможность приобретения продукции компании по льготным ценам (29%). За время пандемии корпоративные мероприятия уступили первое место обучению (53 и 49% соответственно три года назад).

Среди компаний различных сфер деятельности наиболее привлекательные и объемные компенсационные пакеты — у банков и IT-компаний. Компенсационные пакеты финансовых организаций чаще всего включают обучение персонала (64%). Закономерно, что компенсацию затрат на мобильную связь чаще всего предоставляют компании сферы информационных технологий и телекома (50%), они же чаще всех дарят персоналу несколько дополнительных дней отпуска (18%). Возможность покупать продукцию со скидкой чаще всего имеют сотрудники торговых компаний (51%), доставку служебным транспортом и компенсацию за проезд общественным транспортом чаще практикуют строительные организации (26 и 15% соответственно).

Компенсационные пакеты компаний крупного бизнеса больше по сравнению с пакетами средних и малых предприятий: каждая вторая компания со штатной численностью от 1000 человек предоставляет сотрудникам возможность обучения, корпоративные мероприятия и подарки к праздникам, 4 из 10 — ДМС.

Число компаний, которые не предлагают своим сотрудникам никаких льгот, выросло с 9 до 11%. Чаще всего такой ответ встречается у работодателей из сферы логистики и транспорта (в 24% случаев).

По готовности обучать персонал лидируют компании Казани (53%). Включают корпоративы в компенсационные пакеты 50% компаний из Новосибирска. В Екатеринбурге каждый пятый работодатель предоставляет персоналу компенсацию на питание, 19% компаний Санкт-Петербурга кормят сотрудников за свой счет. В Москве значительно реже, чем в других мегаполисах, включают в компенсационные пакеты корпоративные мероприятия (36%): сказываются последствия коронавирусных ограничений.