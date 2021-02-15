Россия вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса — его оборот в 2020 году превысил 41 млрд долларов, пишут «Известия» . Такие оценки привела PwC в своем исследовании. Лидеры рынка — США (более 1 трлн долларов), Индия (680 млрд долларов) и Канада (130 млрд долларов). Оборот глобального рынка фриланса в 2020-м, по оценкам компании, составил 6,5 трлн долларов. Он будет расти примерно по 16% в год и к 2025-му достигнет почти 14 трлн долларов. Российский сегмент этого вида занятости будет увеличиваться опережающими темпами: ежегодно на 20%. Оборот услуг фрилансеров через пять лет достигнет 102 млрд долларов.

В России 64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. рублей в месяц, 17% — до 60 тыс. рублей, 13% — до 100 тыс. рублей и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. рублей, пишет РБК , ссылаясь на данные PwC. По оценке компании, 73% вольнонаемных не старше 34 лет, еще 25% — это люди в возрасте 35–55 лет и 2% — все остальные. В России основной спрос на фриланс формируют небольшие компании, стремящиеся снизить издержки и получить доступ к широкой экспертизе, отмечают в PwC. Половина заказов поступает от малых и средних компаний с оборотом до 100 млн рублей и лишь 2% — от корпораций с оборотом более 50 млрд рублей.

По оценке PwC, главные заказчики услуг фрилансеров — это финансовый сектор, тяжелая промышленность и сектор потребительских товаров (по 19% каждый). Доля страховщиков составляет 12%, технологических компаний — 11%. Четверть опрошенных российских компаний планирует до 30% работников заместить фрилансерами, но лишь 43% опрошенных готовы платить фрилансерам больше, чем наемным работникам. Участники опроса отмечали, что главные причины, которые удерживают их от перехода на фриланс, — это отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости, а также финансовая нестабильность при работе вне штата.

По сообщению пресс-службы Минтруда, доля компаний, где фриланс может заменить постоянного работника, крайне мала в общем объеме рынка. Также выбор между сотрудником на фрилансе и постоянным актуален лишь для сравнительно небольшой прослойки организаций и он связан скорее с экономическими потребностями и возможностями компаний и граждан, нежели с численностью трудоспособного населения, считают в ведомстве.

По прогнозам аналитиков PwC, фриланс-платформы или специализированные провайдеры, предоставляющие внештатных работников для корпоративного сектора, к 2025 году увеличат свое присутствие на рынке более чем в два раза по сравнению с 2020-м. Рост фриланс-платформ приведет и к увеличению занятости населения, и к росту производительности труда работодателя. В то же время благодаря большей гибкости фриланс даст возможность людям дискретно выполнять те задачи, в которых они особенно хороши, что позволит им увеличить свой заработок и повысить производительность труда. По словам экспертов, с усилением роли внештатной занятости, государство предпримет попытки оценить совокупный объем доходов рынка и понять, нужно ли изменить систему налогообложения в этой сфере.

PwC прогнозирует, что ключевыми направлениями спроса в долгосрочной перспективе будут такие сферы, как дизайн и мультимедиа, IT, контент и переводы, финансы, управление и HR.