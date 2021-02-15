Российские банки в январе 2021 года выдали 1,15 млн потребительских кредитов , что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (в январе 2020 года – 1,3 млн). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (58,1 тыс. ед.), Московской области (51,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (44,4 тыс. ед.), республиках Башкортостан (41 тыс. ед.) и Татарстан (38,9 тыс. ед.), а также в Свердловской области (37 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (35,3 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (-19,9%), Тюменская область (-16%), Ханты-Мансийский АО (-15,2%), а также Саратовская (-14,9%) и Свердловская (-14,6%) области. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 4,9% и 5,9% соответственно.