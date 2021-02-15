Минфин России 17 февраля проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26233RMFS с датой погашения 18 июля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.