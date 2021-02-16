Минэкономразвития предложило создать подкомиссию по инвестиционному развитию для совершенствования нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности и обеспечения защиты законных интересов инвесторов, в том числе в связи с недружественными действиями иностранных государств. Как передает ТАСС, об этом говорится в проекте постановления правительства «О внесении изменений в положение о правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции», размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Функции по организационно-техническому обеспечению деятельности подкомиссии предлагается возложить на Министерство экономического развития Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно документу, в задачи подкомиссии предлагается включить определение приоритетных направлений совершенствования нормативного правового регулирования инвестиционной деятельности и обеспечения защиты законных интересов хозяйствующих субъектов, подготовку предложений по вопросам совершенствования законодательства о налогах и сборах, повышения доступности инвестиционных и заемных финансовых ресурсов для реализации новых инвестиционных проектов.

Кроме того, предполагается, что подкомиссия будет готовить предложения по оптимизации регулирования внешнеэкономической деятельности и защите интересов предпринимателей «в связи с недружественными действиями иностранных государств».

Также в рамках подкомиссии планируется рассматривать вопросы совершенствования процедур по решению коммерческих споров и споров по вопросам защиты права собственности, включая совершенствование регулирования деятельности судебной системы РФ. В числе задач также значится подготовка предложений для «снятия административных и иных барьеров в сфере технического регулирования, в том числе промышленного строительства».

Отмечается также, что подкомиссия будет рассматривать вопросы, связанные с формированием долгосрочного инвестиционного спроса, в том числе посредством вовлечения ресурсов обществ с государственным участием и совершенствования нормативного правового регулирования их деятельности.



Как уточняется, постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.