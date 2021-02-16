Капитализация финансовой группы выросла вдвое за последний год.
Капитализация TCS Group Holding PLC, материнской компании Тинькофф Банка, впервые превысила 10 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи. По состоянию на 17:54 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (соответствуют одной акции) группы выросла до 50,8 доллара. У TCS Group выпущено 199,3 млн акций класса А, которые соответствуют ГДР, следовательно, на пике стоимость бизнеса составила 10,12 млрд долларов. На 19:27 мск бумаги TCS Group в Лондоне росли на 4,33% к прошлому закрытию.
Таким образом, за год капитализация основанной Олегом Тиньковым компании выросла вдвое — в феврале 2020 года этот показатель впервые превысил 5 млрд долларов, указывает РБК.
Как рассказал на прошлой неделе основатель группы Олег Тиньков в социальной сети Clubhouse, он верит, что компания будет стоить 25 млрд долларов, а доля банка на российском рынке может вырасти с 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — говорил бизнесмен.
В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Принадлежащие Тинькову и его семье акции класса B (равнялись десяти голосам) были конвертированы в акции класса А (одна акция — один голос) — это уменьшило долю голосующих акций с 84% до 35%.
Акции TCS Group войдут в индекс MSCI Russia 26 февраля 2021 года. Такое решение индексный провайдер принял по итогам ежеквартального пересмотра, состоявшегося 9 февраля. Раньше бумаги TCS Group входили в индекс компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap. Новость вызвала рост стоимости акций компании на 4,8%.
Нет комментариев