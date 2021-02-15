СберБанк в 2020 году предотвратил попытки хищения средств клиентов на общую сумму около 57 млрд рублей, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

«Если говорить о прошлом годе — он был в этом смысле чрезвычайно напряженным, потому что был всплеск кибермошенничества по всем направлениям. Это самый тяжелый год был в этом смысле <…> За прошлый год мы предотвратили примерно 57 млрд рублей попыток хищения у наших клиентов», — сказал он.