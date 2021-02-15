Глава СберБанкеа Герман Греф не видит предпосылок для снижения или повышения ключевой ставки Банка России в ближайшей перспективе. Такое мнение он высказал журналистам на брифинге во вторник.

«Мы не видим пока большого потенциала ни для снижения, ни для повышения [ставки]. Скорее всего, первое полугодие ставки будут «флэт» (боковой тренд. — Прим. ТАСС), соответственно, вряд ли мы будем что-то менять тоже. Второе полугодие будет зависеть от ряда показателей, в том числе, вы знаете, что у нас сильно валютный курс влияет на инфляцию, который связан с ценой на нефть и геополитическими рисками. Нефть находится в комфортной зоне, на геополитические риски будем смотреть», — сказал он.

Напомним, Банк России на заседании совета директоров 12 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и дал сигнал о том, что цикл смягчений подошел к концу .

