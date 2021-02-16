Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, дающий возможность назначать и предоставлять социальную поддержку через единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), сообщает ТАСС.

ЕГИССО действует с 1 января 2018 года и позволяет гражданам и органам власти получать актуальную информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемой из бюджетов всех уровней, а также получать органам власти сведения, необходимые для ее оказания.

«Законопроектом предлагается расширить перечень задач, решение которых будет обеспечиваться информационной системой, отнеся к ним осуществление процесса назначения и предоставления мер социальной поддержки», — говорится в пояснительной записке.

Документ также дает возможность государственным органам и организациям, которые предоставляют социальную поддержку и у которых отсутствуют свои информационные системы, пользоваться для этих целей ЕГИССО.

Кроме того, инициатива закрепляет за Минтрудом России статус оператора ЕГИССО. «Таким образом, операторами информационной системы будут являться Минтруд России и Пенсионный фонд Российской Федерации», — уточняют в Кабмине.



«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить автоматизацию процесса предоставления мер социальной поддержки, их корректность, достоверность, оперативность принятия решения соответствующими органами, а также оптимизируют для граждан процесс представления документов в соответствующие органы для получения мер социальной поддержки», — считают в правительстве.