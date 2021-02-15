Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 11 копеек, а евро — 8 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,19 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 88,85 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром ожидается удержание парой доллар/рубль позиций в районе 73—73,5 рубля. Консолидационные настроения могут сохраниться в рубле в первой половине торгов, после чего начнется повышение активности игроков, что может способствовать переходу американской валюты к направленному движению и попыткам тестирования нижней границы данного коридора.

«Пара доллар/рубль закрыла вчерашний день лишь в 30 копейках выше очень мощной поддержки 73. Не исключено, что сегодня она будет протестирована на прочность. Однако мы по-прежнему не видим оснований для серьезного укрепления курса рубля, поэтому короткие позиции по паре стоит открывать очень осторожно. Но с учетом сильной краткосрочной перекупленности рубля после девяти сессий непрерывного укрепления российской валюты, безопаснее искать момент для покупки доллара против рубля», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.