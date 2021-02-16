Приток капитала на российский финансовый рынок в январе продолжился. Так, в январе 2021 года нерезиденты осуществляли нетто-покупки на рынке акций , а также принимали участие в аукционах ОФЗ; в целом на рынке гособлигаций их доля оставалась стабильной, сообщает Центробанк в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

На российском финансовом рынке на фоне роста доходностей на внешних рынках, усиления инфляционных и геополитических рисков, а также сохранения значительного отставания от планового объема размещения облигаций федерального займа в I квартале (1 трлн рублей) наблюдался рост доходностей ОФЗ по всей длине кривой (в среднем на 23 базисных пункта). Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе оставалась стабильной и на конец месяца составила 22,7%, при этом объем их вложений увеличился на 16,1 млрд рублей. Доля нерезидентов в ОФЗ-ПД снизилась на 0,09 процентного пункта и на конец января 2021 года составила 36,5%, при этом объем вложений увеличился на 3,8 млрд рублей.

В январе Минфин России привлек через аукционы ОФЗ 61,1 млрд рублей по номиналу (30,1 млрд рублей пришлось на ОФЗ-ПД, 31 млрд рублей — на ОФЗ-ИН). Доля участия нерезидентов в аукционах при сохранении ими декабрьских абсолютных объемов покупок (25 млрд рублей) возросла до 41,2% (плюс 19,8 п. п. к декабрю-2020). На вторичных биржевых торгах иностранные участники осуществляли продажи ОФЗ (на сумму 34,2 млрд рублей).

На рынке акций рост индекса Мосбиржи в первой половине месяца сменился коррекцией, индикатор за месяц потерял 0,4%. В целом в январе 2021 года наблюдалась разнонаправленная динамика отраслевых индексов. Наиболее значительный рост показали индексы компаний химической отрасли (9,8%) и банков (5,5%).



На внутреннем валютном рынке иностранные участники приобрели (в основном в конце января) валюты на 124,9 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Население также приобретало валюту, однако в меньших объемах, чем в январе 2020 года (52 млн и 447 млн долларов США соответственно). Вместе с тем иностранные участники нарастили короткую позицию по валюте на валютных свопах до максимального объема за последние несколько лет. «Тем не менее в конце месяца на фоне возможных геополитических рисков нерезиденты сократили позицию с 13 млрд до 9 млрд долларов США, что сопровождалось покупками валюты. Однако затем началось постепенное восстановление позиции на свопах», — уточняют в ЦБ.