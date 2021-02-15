В среднем телефонные мошенники крадут у россиян около 10 тыс. рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, большой проблемой остаются звонки с подменными номерами.

«По данным за третий квартал, средний чек составляет 10 с лишним тысяч рублей. Раньше мошенникам достаточно было массово обзванивать граждан. Потом, когда стало понятно, что большая часть граждан уже прекрасно их идентифицирует и с ними не разговаривает, они стали менять сценарии. Большой проблемой остаются звонки с подменными номерами. Многие люди действительно теряют бдительность и легче клюют на уловки мошенников, когда видят на телефоне номер банка», — пояснил Сычев.

Он отметил, что этот вопрос может решить проект закона, который готовится ко второму чтению в Госдуме. «Он направлен на создание Единой информационной системы проверки сведений об абоненте и пользователях услугами связи абонента. Предполагается, что мобильные операторы будут предоставлять в систему информацию о статусе абонентского номера, о подтверждении сведений об абонентском номере, смене пользовательского оборудования абонентом для дальнейшего использования пользователями такой системы в целях противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке», — сообщил представитель ЦБ.

По его словам, регулятор работает над изменением процедуры возврата средств клиентам, но пока их рано озвучивать. «Мы стараемся со своими поднадзорными проработать возможные варианты. Есть предложения со стороны ассоциаций, есть предложения с нашей стороны, необходимо учитывать интересы граждан с точки зрения обеспечения сохранности их денег. Здесь нужно искать определенный консенсус. Мы работаем над этим», — отметил Сычев.