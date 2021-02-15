Россияне в прошлом году существенно увеличили инвестиции в иностранные ценные бумаги: рост таких вложений физических лиц более чем вдвое превысил сокращение средств граждан на валютных счетах и вкладах . Такие данные приводит Банк России в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

«В течение 2020 года на фоне роста стоимости активов на фондовом рынке и смягчения денежно-кредитной политики наблюдался переток активов физических лиц с валютных депозитов в инструменты финансового рынка. В целом чистый приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 год составил 638 млрд рублей, что более чем в два раза превышает размер снижения объема средств на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте в российских банках (304 млрд рублей)», — отмечается в докладе.

По мнению российского регулятора, «покупка иностранных ценных бумаг может частично объясняться перераспределением сбережений населения в иностранной валюте от депозитов в пользу вложений с более высокой ожидаемой доходностью. При этом большую часть притока обеспечили вложения в иностранные акции, что говорит о появлении риск-ориентированной стратегии в поведении населения, помимо традиционного способа консервативных вложений в долговые инструменты».

Приток средств физических лиц в акции компаний, зарегистрированных в иностранной юрисдикции, за 2020 год достиг 415 млрд рублей. Из них 70 млрд рублей пришлось на вложения в акции эмитентов, аффилированных с российскими компаниями. Наибольший приток в сегменте иностранных акций идет в крупнейшие американские компании, которые входят в основные индексы акций. В целом объем вложений физических лиц в акции нерезидентов на 1 января 2021 года равнялся 570 млрд рублей, в акции аффилированных с российскими компаниями нерезидентов — 142 млрд.

Объем чистой покупки акций нерезидентов физическими лицами через Санкт-Петербургскую биржу в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом более чем в 30 раз. Максимальные объемы покупок на этой площадке осуществили клиенты, инвестировавшие в течение года в акции нерезидентов от 2 млн до 5 млн рублей. «В среднем более высокий уровень образования и наличие финансовых возможностей позволяют физическим лицам использовать более широкий круг инструментов для управления капиталом», — рассуждают в ЦБ. Интерес населения к рынку акций нерезидентов, по данным Санкт-Петербургской биржи, планомерно рос в течение года: количество клиентов, осуществляющих на рынке операции в течение дня, скачкообразно возрастало вслед за периодом повышенной волатильности в феврале — марте и в ноябре после президентских выборов в США. «Информационный фон, сопутствующий падению цен на фондовых рынках и событиям вокруг выборов американского президента, повысил интерес к рынку и подтолкнул частных инвесторов более активно использовать площадки для торговли акциями нерезидентов», — говорится в обзоре.

В числе прочего уточняется, что в иностранных акциях наиболее популярные у физлиц из РФ отрасли — информационные и высокие технологии (28%) и транспорт (10%), а в российских акциях — нефтегазовая отрасль (32%) и горнодобывающая промышленность (10%).

«Различия в отраслевой структуре вложений физических лиц могут быть связаны с желанием диверсифицировать свои инвестиции как по отраслям, так и по странам. Однако мотив поиска наиболее доходных инструментов может доминировать — например, некоторые иностранные акции в 2020 году в отрасли информационных и высоких технологий показывали высокую доходность относительно остальных акций», — указывают в Центробанке.

«В то же время иностранные фондовые рынки демонстрируют признаки перегрева, что увеличивает риски от вложения в данные инструменты», — предупреждает российский регулятор.

Приток средств физических лиц в облигации нерезидентов за 2020 год составил 223 млрд рублей, из них 95 млрд (43%) приходится на облигации нерезидентов, аффилированных с российскими компаниями.

Уточняется, что в ноябре — декабре 2020 года физические лица прекратили покупать иностранные облигации. В общей сложности на 1 января 2021 года объем вложений физических лиц в иностранные облигации нерезидентов составил 629 млрд рублей (62 млрд рублей — облигации иностранных государств, 206 млрд — структурные облигации нерезидентов, 361 млрд — прочие облигации нерезидентов), а в облигации аффилированных с Россией компаний — 496 млрд рублей (в том числе 48 млрд рублей приходится на структурные облигации).

Физические лица инвестировали в основном в иностранные облигации крупных финансовых групп и облигации некоторых стран, которые приносят высокую долларовую доходность. Среди облигаций нерезидентов, аффилированных с российскими компаниями, основные объемы вложений также относятся к крупным российским финансовым компаниям с иностранными дочерними компаниями.

Несмотря на рост вложений в иностранные ценные бумаги, вложения в ценные бумаги российских эмитентов по-прежнему занимают основную долю вложений населения (85% на 1 января 2021 года), уточняют в Центробанке.