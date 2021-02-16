ЦБ РФ пока не планирует менять порядок установления курсов валют из-за запуска Московской биржей утренней сессии с 7:00, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России не видит необходимости в оперативном внесении изменений в порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю», — отметили в ЦБ.

Вместе с тем регулятор будет мониторить ситуацию для принятия дальнейших решений, в том числе с учетом объемов торгов в утренние часы.

Как сообщалось, Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также на срочном рынке с 7:00. В настоящее время торги на валютном и срочном рынках Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50.



Напомним, что, в частности, официальный курс доллара к рублю Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает на основе средневзвешенного значения на биржевых торгах, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня (прим. Банки.ру).