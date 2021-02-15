Увеличение вложений россиян в иностранные акции может иметь как положительные, так и отрицательные эффекты, полагают в Центробанке РФ. Об этом говорится в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

По данным регулятора, физлица из РФ в прошлом году существенно увеличили инвестиции в иностранные ценные бумаги : рост таких вложений более чем вдвое превысил сокращение средств граждан на валютных счетах и вкладах. Чистый приток средств физических лиц в акции и облигации нерезидентов за 2020 год составил 638 млрд рублей, в том числе в иностранные акции вложено 415 млрд рублей, в облигации — 223 млрд.

«С точки зрения развития финансовой системы оценка эффектов от роста вложения населения в иностранные акции неоднозначная», — говорится в обзоре.

Из отрицательных эффектов Центробанк называет отток клиентских валютных средств из банковской системы, дополнительный спрос на иностранную валюту, усиление потенциальных сетевых эффектов с иностранными фондовыми рынками, увеличение влияния мировых индексов на благосостояние физических лиц.

«В частности, на текущий момент наблюдаются существенные риски перегрева иностранных фондовых рынков. Потенциальная коррекция на них окажет влияние на благосостояние физических лиц и их поведение на фондовом рынке, в том числе на российском фондовом рынке: часть физических лиц в случае получения убытков по портфелям иностранных акций может осуществлять также действия и с портфелями российских ценных бумаг», — рассуждают в ЦБ.

В числе положительных эффектов отмечено то, что развивается институт частного инвестирования; покупки ценных бумаг в основном проходят через российские биржи; средства вкладываются преимущественно в высококачественные ценные бумаги (ведущих мировых корпораций); экономические агенты осуществляют диверсификацию рисков, в том числе отраслевую диверсификацию.



«С учетом наблюдающихся процессов глобализации и дигитализации на финансовых рынках указанный процесс вписывается в сегодняшние тенденции. В то же время вложения населения в иностранные акции и облигации являются незначительными и составляют 7% и 8% от общих объемов вложений в акции и облигации соответственно», — заключает регулятор.