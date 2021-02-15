📰 Мясопереработчики добиваются от ретейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, пишет «Коммерсант» . Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. В Минсельхозе не видят оснований для этого, отмечая, наоборот, снижение стоимости мяса. По словам экспертов, мясо цыпленка-бройлера дорожает из-за фиксации стоимости комбикорма на высокой планке — в среднем 18 тыс. рублей за тонну. Кроме того, почти по всей Евразии распространяется птичий грипп, в результате сократились поголовье и производство. Также многие компании испытывают проблемы с недостатком оборотных средств опять же из-за снижения поголовья и объема продукции, поставляемой на рынок. В результате рост цен на мясо птицы становится неизбежным, отметили эксперты.

📰 Третью неделю февраля рубль начал, продолжая укрепляться в парах с иностранными валютами, но поводов для оптимизма у него все еще мало, пишет «Российская газета» , ссылаясь на мнение старший аналитик ИАЦ «Альпари». Основным триггером для укрепления позиций нашей валюты пока остается только нефть. По словам эксперта, доллар подошел к 73,35 рубля и до конца месяца может пробить 73 рублей. Там, вероятно, «американец» чуть остановится, но позже вернется в область 74—75 рублей. При цене нефти в пределах 60—65 долларов за баррель этот диапазон вполне нормален. Евро стоит 89 рубле и сохранит до начала весны за собой торговый диапазон 89—91 рубль как наиболее комфортный и оптимальный. Если доллар в ближайшее время пробьет 73 рубля вниз, он может приостановиться в области 72,8—72,85 рубля, но и это очень чувствительно для процессов восстановления экономической системы.

📰 Объемы производства подсолнечного масла в России сохраняются на уровне 2020 года, и беспокоиться о его дефиците нет никаких оснований, пишут «Известия» , ссылаясь на исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева. По его словам, внутреннее потребление бутилированного масла составляет 20% от общего производства, при этом объемы экспорта нерафинированного масла снизились на 20%, а падение экспорта в январе составило 40%.

📰 Доходность двадцатилетних российских еврооблигаций впервые с ноября прошлого года превысила 3,5% годовых, пишет «Коммерсант» . Доходности долгосрочных рублевых ОФЗ поднялись к значениям апреля 2020 года. Рост ставок происходит во всем мире на фоне их подъема в США, где из-за масштабных монетарных стимулов ожидается увеличение инфляции. На этом фоне нерезиденты перераспределяют вложения в российские бумаги — выходят из коротких рублевых облигаций , переводя средства в длинные ОФЗ.