Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации «ВЭБ.РФ», требующей взыскать около 208 млн рублей с авиакомпании «Ютэйр», следует из информации в картотеке арбитражных дел.



Иск поступил в суд 12 февраля и к производству пока не принят. Основания исковых требований на данный момент не известны.

«Ютэйр» — одна из крупнейших авиакомпаний в России. В 2019 году перевезла 7,7 млн человек, что стало на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в декабре прекратил производство по делу о банкротстве «Ютэйра», возбужденное еще в марте 2019 года.