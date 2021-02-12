Дистанционный режим работы сохраняется в России в настоящее время в каждой третьей компании. Об этом говорится в результатах ежемесячного мониторинга Центра стратегических разработок (ЦСР) «Бизнес-климат России». В исследовании ЦСР приняли участие более 6 тыс. компаний.

По данным ЦСР, 67% компаний не перешли на удаленный режим работы, в 33% компаний сотрудники работают дистанционно. Отмечается, что 10% компаний с удаленным режимом работы перешли на него на постоянной основе.