Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, который больше года борется с лейкемией, рассказал в эфире соцсети Clubhouse, что больше не планирует заниматься бизнесом, пишет Forbes .

«У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — сказал он.

По словам Тинькова, он изменил свой подход к жизни после того, как дважды едва не умер, и понял, что больше не хочет и не будет «делать никакой бизнес». «Я вчера посмотрел Forbes.com, у меня там состояние 4,5 млрд долларов. Будь у меня 10 млрд долларов или 6 млрд долларов — мне вообще пофиг», — сказал Тиньков. По его словам, ему важнее то, что останется после него.

Основатель Тинькофф Банка зарегистрировал фонд борьбы с лейкемией, а также собирается перезапустить свое шоу на YouTube «Бизнес-секреты». С учетом пандемии, рассказал Тиньков, программа будет выходить в новом формате. Первый выпуск с «супер эксклюзивным гостем» он пообещал выпустить в ближайшую неделю, но кто станет его героем, он не раскрыл.

Предприниматель заявил, что останется акционером Тинькофф Банка. По словам Тинькова, сейчас он иногда «присматривает за маркетингом» в компании, но не занимается операционным управлением. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — заявил он, выразив надежду, что доля Тинькофф Банка вырастет на российском банковском рынке с текущих 3 до 20%.