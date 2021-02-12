За назначением Андрея Кигима главой Пенсионного фонда России (ПФР) вместо Максима Топилина стоит реформа внебюджетных фондов, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к правительству. Нового главу ПФР выбрали для объединения структуры с Фондом соцстрахования (ФСС), говорили собеседники издания ранее. Источники не исключают более масштабного преобразования: в новую структуру может влиться и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Эксперты согласны, что кандидатура Андрея Кигима была неслучайна и связана именно с реформой внебюджетных фондов. Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс считает, что выбор Андрея Кигима оправдан, поскольку он энергичный и прогрессивный руководитель, нацеленный на цифровизацию и реализовавший масштабнейший IT-проект в ФСС. Также у нового руководителя ПФР есть опыт как в коммерческом, так и социальном страховании, подчеркнул эксперт. По его словам, личность руководителя, важна, если ему будет отведена роль реализации обсуждающейся идеи объединения всех внебюджетных фондов.

По словам завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирины Логвиновой, вице-премьер Татьяна Голикова еще в 2018 году утвердила план мероприятий по повышению эффективности предоставления мер социальной защиты и соцуслуг. Большая часть мероприятий как раз касается цифровизации, создания «одного окна», а также оптимизации деятельности соцведомств. Перспектива улучшения обслуживания граждан по получению соцуслуг вполне реальна, полагает Логвинова.

Оптимизация бюджетных расходов за счет объединения ФСС и ПФР может составить не меньше 50 млрд рублей в год, оценил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. В том числе экономия будет достигнута за счет сокращения расходов на офисы и сотрудников, пояснил он. Если же реализовать и идею отказа от ФОМС, предложенную в докладе, государство могло бы сэкономить еще 70 млрд рублей в год (то есть общая — 120 млрд рублей), добавил Александр Сафонов.