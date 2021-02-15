СберБанк впервые назвал число своих клиентов, которые подключили Систему быстрых платежей. Это сделали 5 млн человек, или почти треть от всех пользователей СБП, созданной для конкуренции «Сберу» на рынке денежных переводов, пишет РБК .

О том, что к СБП подключились около 5 млн клиентов «Сбера», журналистам рассказал зампред правления банка Кирилл Царев.

Всего у Сбербанка 98 млн клиентов, уточняет РБК. Переводы через СБП можно подключить только в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» — его ежемесячная аудитория составляет 65 млн клиентов, дневная — 32 млн. Таким образом, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов СберБанка, или 15,6% ежедневных пользователей приложения СберБанка, подсчитало информагентство.

Уникальными пользователями Системы быстрых платежей на данный момент являются 16 млн человек, сообщил РБК представитель Банка России. Это означает, что треть из них являются клиентами СберБанка.

Система быстрых платежей была запущена Центробанком и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года: она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. СБП создавалась Центробанком в первую очередь как конкурент СберБанку, который первым на финансовом рынке реализовал систему переводов по номеру телефона и являлся монополистом, указывает РБК.

Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор через законодателей закрепил обязательный срок для подключения всех системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. СберБанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован Центробанком. Глава СберБанка Герман Греф неоднократно критиковал сервис: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно». В качестве одной из причин нежелания подключаться к системе ЦБ крупнейший банк декларировал ее небезопасность. «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — заявлял Греф. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

После подключения СберБанка к СБП весной 2020 года другие банки — участники системы начали фиксировать значительный рост доли неуспешных денежных переводов через СБП, объясняя это сложной процедурой подключения клиентов к системе у СберБанка. Надо отдельно подключать отправку и получение платежей, а также иметь последнюю версию мобильного приложения, в то время как в подавляющем большинстве российских банков дополнительных действий по подключению СБП не требуется, отмечали эксперты. В самом СберБанке это объясняли тем, что такая опция «реализована для предоставления возможности клиентам гибко управлять функционалом, в том числе учитывает потребность клиентов самостоятельно ограничивать поступление средств по номеру телефона».



За два года существования системы в ней было совершено около 142 млн трансакций на общую сумму более 1 трлн рублей. Для сравнения: за девять месяцев 2020 года россияне перевели с карты на карту более 30,9 трлн рублей, совершив 6 трлн операций.