Промышленное производство в России сократилось в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,5%. Такие данные приводит в понедельник Росстат.

Рост объемов к январю 2020 года показали энергетический сектор, тепло- и газоснабжение — на 7,3%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 10,7%.

Обрабатывающие производства показали спад на 1%, сырьевой сектор — на 7,1%.

На итоги промышленного производства в январе 2020 года повлияли следующие факторы:

календарный — в январе 2021 года было 15 рабочих дней против 17 в январе 2020-го;

климатический — по данным Гидрометцентра РФ, январь 2021 года в России вошел в число 15 самых холодных за историю метеорологических наблюдений, морозы отмечались во всех регионах страны. Это повлияло на рост потребления тепло- и электроэнергии;

эпидемиологический — вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжила оказывать негативное влияние на результаты работы отраслей, ориентированных на конечный потребительский спрос.

«Об улучшении ситуации в обрабатывающих отраслях говорит и исследование Росстата «Деловая активность в январе 2021 года» (итоги опроса 3,6 тыс. руководителей предприятий и компаний из сырьевого сектора и обрабатывающих отраслей). В январе индекс предпринимательской уверенности вырос по сравнению с декабрем 2020 года в обрабатывающих отраслях с минус 7,3% до минус 1,7%, а в сырьевом секторе — с минус 4,3% до минус 2,7%. При этом число тех, кто рассчитывает на рост производства в ближайшие три месяца 2021 года, в обрабатывающих производствах оказалось выше числа пессимистов на 20 процентных пунктов (доля оптимистов — 28%, доля пессимистов — 8%), а в добывающих отраслях — на 9 п. п. (доля оптимистов — 16%, доля пессимистов — 7%)», — отмечается в материале статслужбы.

Также увеличилось число тех, кто считает благоприятной текущую экономическую ситуацию и верит в ее дальнейшее улучшение в течение ближайших шести месяцев. Например, число руководителей компаний и предприятий в обрабатывающих отраслях, считающих благоприятной текущую экономическую ситуацию, выросло по сравнению с декабрем 2020 года на 2 п. п. (с 9% до 11%). На благоприятное развитие экономической ситуации рассчитывают 26% руководителей предприятий в обрабатывающих отраслях, что на 4 п. п. больше, чем месяцем ранее.

Отраслями, показавшими в январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года, стали производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (плюс 74,9%); производство напитков (плюс 26,1%) и табачных изделий (плюс 8,7%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 16,9%); производство резиновых и пластмассовых изделий (плюс 12%), химпроизводство (плюс 9,2%); производство текстильных изделий (плюс 11,5%), одежды (плюс 3,9%); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (плюс 7%); добыча угля (плюс 6,7%).



Отраслями, сократившими объемы производства по сравнению с январем 2020 года, оказались кожевенная промышленность (минус 11,4%); нефте- и газодобыча (минус 8,3%); добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия (минус 10%); ремонт и монтаж машин и оборудования (минус 9,4%); производство кокса и нефтепродуктов (минус 8,2%); металлургическое производство (минус 3,1%).