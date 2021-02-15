Президент поручил определить меры по защите размещаемых гражданами сведений.
Россияне смогут размещать на сайте госуслуг реквизиты своих банковских счетов для соцвыплат. Поручение обеспечить такую возможность дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 13 января 2021 года совещания с членами правительства ( перечень поручений опубликован на сайте Кремля).
«При участии Банка России обеспечить возможность размещения гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг реквизитов принадлежащих им банковских счетов для предоставления государственных и муниципальных услуг, включая осуществление социальных выплат, установив при этом случаи предоставления таких услуг в упреждающем (проактивном) режиме, а также определив меры по защите размещаемых гражданами сведений», — говорится в поручении правительству.
Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2021 года.
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