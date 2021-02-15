Россияне смогут размещать на сайте госуслуг реквизиты своих банковских счетов для соцвыплат. Поручение обеспечить такую возможность дал президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего 13 января 2021 года совещания с членами правительства ( перечень поручений опубликован на сайте Кремля).

«При участии Банка России обеспечить возможность размещения гражданами на едином портале государственных и муниципальных услуг реквизитов принадлежащих им банковских счетов для предоставления государственных и муниципальных услуг, включая осуществление социальных выплат, установив при этом случаи предоставления таких услуг в упреждающем (проактивном) режиме, а также определив меры по защите размещаемых гражданами сведений», — говорится в поручении правительству.



Поручение должно быть исполнено к 1 июля 2021 года.