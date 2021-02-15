Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку обеспечить законодательные изменения для дополнительной защиты неквалифицированных инвесторов. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам 21 января 2021 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на дополнительную защиту прав граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами», — говорится в поручении.

Поручение должно быть исполнено к 15 июля 2021 года.



Ранее президент на совещании по ситуации в банковской сфере призвал защитить непрофессиональных инвесторов . «Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков», — сказал он.